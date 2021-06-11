Hyundai начинает продажи дешевого седана

Компания Hyundai представила обновленный бюджетный компактный седан Hyundai Aura. В базовой комплектации он будет стоить от 8 000 долларов.

Обновленная Aura получила спойлер на корме и 15-дюймовые колесные диски, а у более дорогих комплектациях будут фары со светодиодными ДХО.

Покупателям этот седан будут предлагать в пяти комплектациях. В базовой комплектации есть информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, современная аудиосистема и другое.

В линейку двигателей входят три силовых агрегата – два бензиновых и один дизельный. Это трехцилиндровый 1,2 л бензиновый мотор мощностью 83 л.с. и 114 Нм кр.м., 1,0 л бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с. и 1,2 л дизель мощностью 75 л.с. Коробка передач - 5-ступенчатая механическая или робот. Привод – передний.

Hyundai Aura разработан для Индии, но он продается и в некоторых других странах. Его обновленная версия в базовой комплектации будет стоить от 8 000 долларов.

Напомним, ранее компания Hyundai показала свой новый маленький кроссовер Hyundai Bayon. Он разработан для Европы.