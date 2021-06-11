Названы авто в разных категориях, расходующих меньше всего топлива

При покупке автомобиля многие автомобилисты прежде всего интересуются, сколько он расходуют топлива. И правильно делают, учитывая, что АЗС постоянно увеличивают цены. Эксперты Yahoo Finance назвали самые экономные по расходу топлива машины в разных категориях.

Самым экономным седаном сейчас является Hyundai Accent. Он расходует 6,0 л топлива на 100 км пути.

Самым экономным хэтчбеком является Mitsubishi Mirage, который расходует 6,0 л топлива на 100 км, а самым экономным купе - Honda Civic EX с расходом топлива 6,7 л на 100 км.

Среди компактных кроссоверов в этом рейтинге лидируют Ford Escape Hybrid и Toyota RAV4 Hybrid, расходующие на 100 км 5,7 и 5,8 л топлива соответственно.

Самыми экономными большими внедорожниками признаны Ford Expedition и Lincoln Navigator. Они расходуют по 12,3 л топлива на 100 км.

Среди среднеразмерных пикапов самым экономным оказался Ford Ranger (10,2 л), а среди полноразмерных пикапов - Ram 1500 и Ford F-150, которые расходуют по 10,6 л топлива на 100 км.

Напомним, ранее аналитики iSeeCars.com, проанализировав около 12 млн б/у автомобилей, назвали 10 самых надежных моделей.