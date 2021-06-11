Hyundai показал интерьер своего нового большого кроссовера

Компания Hyundai официально показала интерьер своего нового большого кроссовера Hyundai Alcazar. Его продажи в Индии начнутся в ближайшее время.

Hyundai показал интерьер своего нового большого кроссовера

Alcazar покупателям будут предлагать в двух версиях – шестиместной и семиместной. У шестиместной версии два раздельных кресла, а у семиместной - "диван" для трех человек.

Этот кроссовер построен на той же платформе, что и Hyundai Creta, но у него на 150 мм увеличена колесная база - до 2760 мм. У Alcazar одна из самых длинных колесных баз в своем сегменте.

У этого кроссовера есть мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем, цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем, автоматический климат-контроль, аудиосистема Bose с 8-ю динамиками и многое другое.

Hyundai показал интерьер своего нового большого кроссовера

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это модернизированный 2,0 л бензиновый мотор (159 л.с. и 192 Нм) и 1,5 л дизель (115 л.с. и 250 Нм). Коробка передач – 6-ступенчатая механическая или автоматическая. Привод – передний.

Версия с бензиновым двигателем до 100 км/ч разгоняется за 9,5 секунды. Данные по дизельной версии не известны.

Hyundai показал интерьер своего нового большого кроссовера

Напомним, ранее Hyundai представил свой новый самый маленький кроссовер Hyundai Bayon. Он разработан специально для Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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