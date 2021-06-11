Hyundai показал интерьер своего нового большого кроссовера

Компания Hyundai официально показала интерьер своего нового большого кроссовера Hyundai Alcazar. Его продажи в Индии начнутся в ближайшее время.

Alcazar покупателям будут предлагать в двух версиях – шестиместной и семиместной. У шестиместной версии два раздельных кресла, а у семиместной - "диван" для трех человек.

Этот кроссовер построен на той же платформе, что и Hyundai Creta, но у него на 150 мм увеличена колесная база - до 2760 мм. У Alcazar одна из самых длинных колесных баз в своем сегменте.

У этого кроссовера есть мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем, цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем, автоматический климат-контроль, аудиосистема Bose с 8-ю динамиками и многое другое.

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это модернизированный 2,0 л бензиновый мотор (159 л.с. и 192 Нм) и 1,5 л дизель (115 л.с. и 250 Нм). Коробка передач – 6-ступенчатая механическая или автоматическая. Привод – передний.

Версия с бензиновым двигателем до 100 км/ч разгоняется за 9,5 секунды. Данные по дизельной версии не известны.

Напомним, ранее Hyundai представил свой новый самый маленький кроссовер Hyundai Bayon. Он разработан специально для Европы.