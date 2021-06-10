Система «Tesla в тоннеле» под Лас-Вегасом начала перевозить пассажиров — пока что не автономно и медленно

Конференц-центр Лас-Вегаса (Las Vegas Convention Center, LVCC) сообщил, что построенная компанией Илона Маска Boring Company за $52,5 миллиона система туннелей, соединяющая её комплекс зданий, начала перевозку первых пассажиров. Заказать поездку можно с помощью приложения на смартфоне.

Ранние изображения транспортных тоннелей под Лас-Вегасом. Источник изображения: Boring Company

Реальность оказалась не такой потрясающей, как обещания. Вместо автоматического движения Tesla по тоннелям со скоростью 240 км/ч автомобилями управляет водитель, а скорость движения едва превышает 60 км/ч. В итоге поездка занимает гораздо больше времени, чем было обещано — изначально звучали заявления, что 45-минутная прогулка благодаря «Tesla в тоннеле» превратится в двухминутную поездку.

Первые отзывы о системе оказались негативными из-за обманутых ожиданий, и в ближайшее время их количество, по всей видимости, будет только увеличиваться. Однако в будущем всё же автомобили должны начать ездить в тоннелях автономно, что повысит скорость и улучшит пользовательский опыт.

Можно надеяться, что первая часть подземной сети туннелей под Лас-Вегасом с тремя станциями станет тестовой площадкой для будущей автоматизированной подземной транспортной системы города. Построившая первый отрезок петли с тремя станциями компания Boring Company рассчитывает довести количество станций до 43 и за час намерена перевозить до 51 тыс. пассажиров.



