В Украине замечен новый кроссовер Porsche - стоит больше 3 млн

Новый Porsche Taycan Cross Turismo уже в Украине.

Первый электрокроссовер Порше засветился в столичном автосалоне марки, сообщает «ТопЖыр» .

Напомним, что Cross Turismo – внедорожная версия Porsche Taycan и по сути это универсал повышенной проходимости. У него чуть больше клиренс (158 мм) и скромный пластиковый обвес.

Универсал Porsche Taycan Cross Turismo несколько просторнее седана и обладает большим 446-литровым багажником. В общем, получается такой себе Порше для дачников.

В Киев привезли версию 4S с двумя моторами общей мощностью 490 л. с. в обычном состоянии и 571 л. с. – кратковременно при резком разгоне. Электрокар Porsche стартует до сотни за 4,1 с и развивает 240 км/ч, а его запас хода – 452 км.

Купить электромобиль Порше в такой версии 4S можно по цене от 3,38 млн. гривен. Также есть версии мощностью 476, 680 и 761 л. с.