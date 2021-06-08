Kia показала дизайн Kia Sportage нового поколения

Компания Kia официально представила дизайн Kia Sportage нового, пятого, поколения. Технические характеристики этой новинки и ее цены пока держатся в секрете.

Дизайн нового Sportage выполнен в совершенно новом фирменном стиле Opposites United (Единство противоположностей), который впервые был применен в электромобиле Kia EV6. Решетка радиатора выполнена в стиле Digital Tiger Face. Кроме того, этот кроссовер получил новый значок Kia, а также новые колесные диски.

В салоне должен появиться новый трехспицевый руль, изогнутый дисплей приборной панели и мультимедийной системы.

Покупателям также предложат новую версию X-Line с уникальным бампером и багажником на крыше.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты, но какие конкретно – пока не известно. Покупателям предложат две гибридные версии.

Напомним, в начале 2021 года ЗАЗ начал собирать из роSSийских машинокомплектов две модели Kia – седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.