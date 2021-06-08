Kia показала дизайн Kia Sportage нового поколения

Компания Kia официально представила дизайн Kia Sportage нового, пятого, поколения. Технические характеристики этой новинки и ее цены пока держатся в секрете.

Kia показала дизайн Kia Sportage нового поколения

Дизайн нового Sportage выполнен в совершенно новом фирменном стиле Opposites United (Единство противоположностей), который впервые был применен в электромобиле Kia EV6. Решетка радиатора выполнена в стиле Digital Tiger Face. Кроме того, этот кроссовер получил новый значок Kia, а также новые колесные диски.

В салоне должен появиться новый трехспицевый руль, изогнутый дисплей приборной панели и мультимедийной системы.

Kia показала дизайн Kia Sportage нового поколения

Покупателям также предложат новую версию X-Line с уникальным бампером и багажником на крыше.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты, но какие конкретно – пока не известно. Покупателям предложат две гибридные версии.

Kia показала дизайн Kia Sportage нового поколения

Напомним, в начале 2021 года ЗАЗ начал собирать из роSSийских машинокомплектов две модели Kia – седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерыва
United Airlines заказала 15 сверхзвуковых авиалайнеров. Теперь перелет из Европы в США займет до 4 часовUnited Airlines заказала 15 сверхзвуковых авиалайнеров. Теперь перелет из Европы в США займет до 4 часов
Renault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларовRenault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларов
На украинских дорогах появятся 550 полицейских “фантомных патрулей“На украинских дорогах появятся 550 полицейских “фантомных патрулей“
Кабмин повысил предельную цену продажи бензина и дизтопливаКабмин повысил предельную цену продажи бензина и дизтоплива
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали Renault Kadjar нового поколенияВ Сети показали Renault Kadjar нового поколения
МВД объяснило, как оставить свой номерной знак для нового автоМВД объяснило, как оставить свой номерной знак для нового авто
Skoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовераSkoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовера
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
В Кременчуге начали строительство нового мостаВ Кременчуге начали строительство нового моста
36-летний Mercedes-Benz W126 продают по цене нового GLA36-летний Mercedes-Benz W126 продают по цене нового GLA
Honda показала концепт бюджетного семиместного кроссовераHonda показала концепт бюджетного семиместного кроссовера
Львовский суд назначил испытательный срок водителю, который насмерть сбил дизайнера Нестеренко-ЛанькоЛьвовский суд назначил испытательный срок водителю, который насмерть сбил дизайнера Нестеренко-Ланько
Kia Sportage нового поколения появится в июнеKia Sportage нового поколения появится в июне
В Киеве изменили дизайн карточек на проезд в общественном транспортеВ Киеве изменили дизайн карточек на проезд в общественном транспорте
Последние новости
Подгружаем последние новости