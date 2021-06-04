Строительство Киевской объездной дороги вывели из-под действия закона о "Прозорро"
Рада согласовала ручное распределение миллиардов гривен.
Верховная Рада вывела строительство Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева из-под действия закона о публичных закупках.
Соответствующую поправку при рассмотрении в зале законопроекта №5309 поддержали 268 народных депутатов.
"Только что президентская фракция проголосовала за вывод из «Прозорро» работ по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева. То есть дала разрешение на «ручное» распределение почти 100 млрд бюджетных гривен. Это была 35 поправка народного депутата президентской фракции Пушкаренко А. М. к законопроекту 5309 о внесении изменений в Закон «О публичных закупках». Парламентский комитет не поддержал эту поправку, но в зале она была поставлена спикером на подтверждение и набрала 268 голосов", - сообщила в фейсбуке бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.
Поправка дополняет перечень исключений, на которые распространяется действие закона о публичных закупках.
Напомним, что строительство Большой кольцевой автомобильной дороги, а точнее ее южного полукольца - Киевской объездной дороги - должно начаться этим летом.
Общая протяженность дороги составит около 150 км. Она будет иметь шесть участков и соединит трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.
В рамках строительства должен появиться мост с подходами протяженностью более 25 км через реку Днепр.
Общая стоимость КОД, согласно прошлогодним заявлениям, составляет 85 млрд грн.
Полностью завершить работы по строительству Киевской объездной дороги планируется за пять-шесть лет.