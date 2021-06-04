Строительство Киевской объездной дороги вывели из-под действия закона о "Прозорро"

Верховная Рада вывела строительство Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева из-под действия закона о публичных закупках.

Соответствующую поправку при рассмотрении в зале законопроекта №5309 поддержали 268 народных депутатов.

"Только что президентская фракция проголосовала за вывод из «Прозорро» работ по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева . То есть дала разрешение на «ручное» распределение почти 100 млрд бюджетных гривен. Это была 35 поправка народного депутата президентской фракции Пушкаренко А. М. к законопроекту 5309 о внесении изменений в Закон «О публичных закупках». Парламентский комитет не поддержал эту поправку, но в зале она была поставлена спикером на подтверждение и набрала 268 голосов", - сообщила в фейсбуке бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Поправка дополняет перечень исключений, на которые распространяется действие закона о публичных закупках.

Напомним, что строительство Большой кольцевой автомобильной дороги, а точнее ее южного полукольца - Киевской объездной дороги - должно начаться этим летом.

Общая протяженность дороги составит около 150 км. Она будет иметь шесть участков и соединит трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.

В рамках строительства должен появиться мост с подходами протяженностью более 25 км через реку Днепр.

Общая стоимость КОД, согласно прошлогодним заявлениям, составляет 85 млрд грн.

Полностью завершить работы по строительству Киевской объездной дороги планируется за пять-шесть лет.