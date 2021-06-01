Движение по Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат до 31 июля

Из-за ремонта ограничат движение от улицы Дмитрия Луценко до улицы Садовой.

Фото: КГГА

В столице со 2 июня по 31 июля в связи с проведением ремонта будет ограничено движение по Кольцевой дороге.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, с 00:00 2 июня до 31 июля на Окружной дороге частично ограничат движение транспорта от ул. Луценко до ул. Садовой в связи с масштабным ремонтом.

Отмечается, что в целом будет обновлен участок от ул. Одесской до ул. Ватутина (с. Жуляны). Сейчас ремонт продолжается на части от пл. Одесской до ул. Луценко.

С 2 июня работы начнутся еще на одном участке - от ул. Луценко до ул. Садовой.

Как сообщалось, со 2 июня по 15 августа из-за ремонта дороги не будет курсировать скоростной трамвай на Борщаговку.

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