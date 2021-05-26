В Украине будут по-новому бороться с лихачами на дорогах

В Одессе планируют установить "Берлинские подушки", которые должны помешать водителям превышать скоростной режим. В дальнейшем эти ограничители появятся и в других городах Украины.

В Украине будут по-новому бороться с лихачами на дорогах

Первые в Одессе (и в Украине) "Берлинские подушки" в качестве эксперимента установят на площади Деревянко. Дело в том, что там очень часто водители превышают скоростной режим, что приводит к ДТП. В дальнейшем, если эксперимент окажется эффективным, такие ограничители будут во всех районах "Южной Пальмиры".

"Берлинские подушки" – это своего рода аналог "лежачего полицейского" в виде квадрата. Они перекрывают только центральную часть дороги, в результате чего общественный транспорт, в отличие от автомобилей, двигается в обычном режиме, без снижения скорости. Грузовики тоже в этом случае могут двигаться в обычном режиме.

В Украине будут по-новому бороться с лихачами на дорогах

Схему оборудования одесской площади Деревянко "Берлинскими подушками" разработает КУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение".

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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