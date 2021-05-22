В Киеве уменьшат разрешенную скорость возле школ и больниц до 30 км / ч

Первые знаки установили на Лютеранской.

В Киеве уменьшат разрешенную скорость возле школ и больниц до 30 км / ч
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская власть начала программу по снижению скорости движения автомобилей возле школ и больниц с разрешенных 50 км/ч до 30 км/ч, рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Первые знаки 3.29 с ограничением скорости 30 км / ч установили на Лютеранской улице возле лицея.

По словам Усова, уменьшение скоростного режима в городах является европейской тенденцией. Такие ограничения действуют, например, в Берлине и Брюсселе.

"Есть пример Осло, где в 2015 году введено ограничение скорости до 30 км / ч на городских улицах, и уже в 2019 году, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП там уменьшилось до 1 случая. И Киев, как современный европейский город, также уверенно развивается в направлении повышения безопасности дорожного движения", - сказал Усов.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км / ч. Правила дорожного движения предусматривают возможность повышения скоростного режима на участках дорог, где созданы безопасные условия. Для этого необходимо согласование уполномоченного подразделения Национальной полиции. В Киеве воспользовались этим, чтобы повысить скорость до 80 км/ч на семи магистралях.

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