Як експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчать

У 2022 році в Україні збільшилися продажі електромобілів. Але багато українців не хочуть їх купувати, вважаючи, що такі транспортні засоби не підходять для наших погодних умов. Напередодні зими ми вирішили розповісти, як правильно експлуатувати електрокари у холодні місяці.

Як експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчать

Українцям ми рекомендуємо купувати електромобілі з обладнанням, яке значно покращує їхню експлуатацію взимку. Наприклад, у такій машині має бути обігрів сидінь і керма (набагато економічніше, ніж обігрів салону) та нагрівачі акумуляторів (вони допомагають підтримувати оптимальну температуру акумуляторів). Звичайно, з таким обладнанням електрокари дорожчі, але це того варто.

Отже, взимку власники електромобілів мають:

1. Не користуйтеся швидкою зарядкою батареї

Літієве анодне покриття - це найлютіший ворог літій-іонних акумуляторів у холодну погоду. Шкода буде ще більшою, якщо при мінусовій температурі повітря використовувати режим швидкого заряджання.

2. Заряджати електромобіль повільно

Взимку заряджати батарею будь-якого електромобіля потрібно повільно, тобто всю ніч за слабкого режиму. Це допоможе зберегти її ресурс.

3. Не залишайте повністю розряджений електромобіль на морозі

Якщо залишити повністю розряджений електрокар на морозі, то у батареї відбудуться шкідливі хімічні реакції. Це погіршить стан батареї. Батарея має бути заряджена на 20% або більше.

4. Не залишайте повністю заряджений електромобіль на морозі

Для акумулятора погано, якщо він повністю заряджений, а електромобіль довго стоїть на морозі. Якщо ви хочете залишити свій електрокар на морозі на тривалий час, то батарея має бути заряджена максимум на 70-80%.

Як експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчать

5. Паркуйтеся в опалювальному місці

Взимку електромобілі, як і звичайні машини з двигуном внутрішнього згоряння, потрібно залишати в гаражі, в місцях, що опалюються. Це потрібно для того, щоб батарея заряджалася в режимі, який щадить (так її ресурс буде менше зношуватися).

6. Будьте готові, що батарея буде довше заряджатися

У холодну погоду дія електроліту погіршується і батарея заряджається довше. Тому взимку будьте готові, що батарея буде довше заряджатися.

7. Не обігрівайте салон без необхідності

Батареї електромобілів швидко розряджаються, якщо постійно увімкнено обігрів салону. Тому не обігрівайте салон без потреби. Економічно використовуйте обігрів сидінь та обігрів керма.

8. Використовуйте режим ECO

Для електромобілів найкраще підходить режим ECO, якщо, звичайно, вони не беруть участь у перегонах. Особливо цей режим корисний, коли холодно на вулиці. При такому режимі не тільки збільшується дальність поїздки, а й краще зберігається акумулятор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нові електромобілі Honda будуть дешевшими, ніж у конкурентів.


Максимов Віталій, Тудей





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