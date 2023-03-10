Купувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілів

Популярність електромобілів у світі постійно зростає. Справа вже дійшла до того, що з 2035 року в Європі продаватимуть лише електрокари. Але надійність багатьох сучасних машин із електричною силовою установкою під сумнівом. Американський журнал Consumer Reports назвав 10 найменш надійних електромобілів.

Відразу скажемо, що в цей антирейтинг потрапили лише електрокари, які продаються в США . У цьому списку немає електричних машин з Китаю, але саме там зараз випускають найбільше електромобілів. У Піднебесній щорічно з'являється кілька нових моделей електрокарів. До якості багатьох китайських електромобілів є претензії.

Отже, 10-е місце в антирейтинг журналу Consumer Reports зайняв новий електричний пікап Rivian R1T. Його продажі почалися у 2021 році. Над його надійністю американська компанія Rivian ще має працювати.

На 9-му місці німецький люксовий електричний кросовер Audi e-Tron, а на 8-му місці – Tesla Model S. На 7-му місці опинився Porsche Taycan, а на 6-му місці – Jaguar I-Pace.

5-е місце посів Polestar 2, продаж якого розпочався навесні 2020 року. У 2023 році цей електромобіль серйозно оновили. Він отримав помітні зміни у дизайні, нові електромотори та батареї, а також більше обладнання у стандартній комплектації.

4-е місце у цьому антирейтингу посів електричний кросовер Tesla Model X. На 3-му місці – Chevrolet Bolt, а на 2-му місці – Chevrolet Bolt EUV.

Chevrolet Bolt EUV

З приводу Tesla Model S і Tesla Model X потрібно сказати, що на початку 2023 року вони увійшли до числа понад 300 тисяч електромобілів, які компанія Tesla відкликала через проблеми з автопілотом. Тоді під цей відгук також потрапили електрокари Tesla Model 3 2017-2023 років випуску та Model Y 2020-2023 років випуску.

Найменш надійним електромобілем за версією журналу Consumer Reports є Hyundai Kona Electric. Зараз компанія Hyundai розробляє Kona Electric нового, другого, покоління. Він у продажу з'явиться, мабуть, у 2024 році. Сподіваємося, він буде надійнішим, ніж модель першого покоління.

До речі, новий Hyundai Kona Electric отримає модернізовану електричну силову установку. Його запас ходу становитиме – 342 км та 490 км, залежно від версії.

Раніше ми детальніше розповіли про те, яким буде Kona Electric другого покоління.