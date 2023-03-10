Купувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілів

Популярність електромобілів у світі постійно зростає. Справа вже дійшла до того, що з 2035 року в Європі продаватимуть лише електрокари. Але надійність багатьох сучасних машин із електричною силовою установкою під сумнівом. Американський журнал Consumer Reports назвав 10 найменш надійних електромобілів.

Купувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілів

Відразу скажемо, що в цей антирейтинг потрапили лише електрокари, які продаються в США. У цьому списку немає електричних машин з Китаю, але саме там зараз випускають найбільше електромобілів. У Піднебесній щорічно з'являється кілька нових моделей електрокарів. До якості багатьох китайських електромобілів є претензії.

Отже, 10-е місце в антирейтинг журналу Consumer Reports зайняв новий електричний пікап Rivian R1T. Його продажі почалися у 2021 році. Над його надійністю американська компанія Rivian ще має працювати.

На 9-му місці німецький люксовий електричний кросовер Audi e-Tron, а на 8-му місці – Tesla Model S. На 7-му місці опинився Porsche Taycan, а на 6-му місці – Jaguar I-Pace.

5-е місце посів Polestar 2, продаж якого розпочався навесні 2020 року. У 2023 році цей електромобіль серйозно оновили. Він отримав помітні зміни у дизайні, нові електромотори та батареї, а також більше обладнання у стандартній комплектації.

4-е місце у цьому антирейтингу посів електричний кросовер Tesla Model X. На 3-му місці – Chevrolet Bolt, а на 2-му місці – Chevrolet Bolt EUV.

Купувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілів
Chevrolet Bolt EUV

З приводу Tesla Model S і Tesla Model X потрібно сказати, що на початку 2023 року вони увійшли до числа понад 300 тисяч електромобілів, які компанія Tesla відкликала через проблеми з автопілотом. Тоді під цей відгук також потрапили електрокари Tesla Model 3 2017-2023 років випуску та Model Y 2020-2023 років випуску.

Найменш надійним електромобілем за версією журналу Consumer Reports є Hyundai Kona Electric. Зараз компанія Hyundai розробляє Kona Electric нового, другого, покоління. Він у продажу з'явиться, мабуть, у 2024 році. Сподіваємося, він буде надійнішим, ніж модель першого покоління.

До речі, новий Hyundai Kona Electric отримає модернізовану електричну силову установку. Його запас ходу становитиме – 342 км та 490 км, залежно від версії.

Раніше ми детальніше розповіли про те, яким буде Kona Electric другого покоління.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У квітні з'явиться китайський електромобіль за $9,500У квітні з'явиться китайський електромобіль за $9,500
У Німеччині подорожчає вартість проїзду в автобусах та поїздах з квітняУ Німеччині подорожчає вартість проїзду в автобусах та поїздах з квітня
У Dacia Duster з'явилася нова топова версіяУ Dacia Duster з'явилася нова топова версія
Автомобілі за-за кордону деяким українцям дозволять ввозити без сплати податківАвтомобілі за-за кордону деяким українцям дозволять ввозити без сплати податків
Купувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілівКупувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілів
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-10 найбільш популярних євроблях в УкраїніТОП-10 найбільш популярних євроблях в Україні
Названо найбільш популярні нові автомобілі лютого в УкраїніНазвано найбільш популярні нові автомобілі лютого в Україні
Geely представила суббренд Galaxy. Нова лінійка електромобілів преміумкласу збирається конкурувати з Tesla та BYDGeely представила суббренд Galaxy. Нова лінійка електромобілів преміумкласу збирається конкурувати з Tesla та BYD
МВС закликало українців не купувати підроблені водійські “права“МВС закликало українців не купувати підроблені водійські “права“
Названо країни, з яких торік в Україну завезли найбільшу кількість легкових автоНазвано країни, з яких торік в Україну завезли найбільшу кількість легкових авто
ТОП-10 найкращих автомобілів 2023 рокуТОП-10 найкращих автомобілів 2023 року
П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)
9 найбільш надійних кросоверів та SUV - по категоріям9 найбільш надійних кросоверів та SUV - по категоріям
Експерти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасностіЕксперти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності
У 2022 році у світі продали 10,5 млн електромобілівУ 2022 році у світі продали 10,5 млн електромобілів
Последние новости
Подгружаем последние новости