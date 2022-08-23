В Україні відкрили інформацію про автомобілі та спеціалістів в автошколах

Головний сервісний центр МВС України відкрив доступ до інформації про транспортні засоби та спеціалістів з підготовки водіїв в автошколах. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий.

За його словами, тепер майбутній водій, обираючи автошколу, точно знатиме, на якому автомобілі (мотоциклі чи вантажівці) йому доведеться вчитися. Також тепер можна буде дізнатися заздалегідь, хто із фахівців здійснюватиме підготовку.

На наш погляд, це дуже корисне нововведення. Тепер майбутні водії зможуть самі обирати собі викладачів у автошколах та транспортні засоби. Якщо фахівці або автомобілі не подобаються, можна вибрати іншу автошколу.

Нагадаємо, з 24 липня 2022 року в Україні почали діяти нові правила отримання посвідчення водія. Загалом отримати посвідчення водія тепер стало складніше, але при цьому під час військового стану спростили підготовку водіїв.

Під час військового стану стало простіше відновити втрачене посвідчення водія. При відновленні "прав" зараз не потрібна медична довідка.

Раніше ми розповіли, скільки коштує навчання в українських автошколах під час війни с роSSийскими оккупантами.