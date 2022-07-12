Скільки коштує навчання в автошколах під час війни

В Україні попри військовий стан у безпечних районах продовжують працювати автошколи. Їх поменшало, проте підготовка водіїв не припиняється. Експерти "Сегодня" розповіли про те, скільки під час війни потрібно заплатити грошей майбутнім водіям за навчання в автошколі.

У Києві за курси водіння категорії "В" у мінімальній програмі потрібно заплатити 13 000 гривень. Цей курс включає 20 практичних занять по 45 хвилин. "Базовий" курс коштує 16 000 гривень, "Стандарт" – 19 000 гривень, а "Розширений" – 22 000 гривень. Курси розраховані на водіїв із різною підготовкою, з чого розраховується кількість практичних занять.

У Львові водії-початківці за підготовку в автошколі можуть заплатити від 4 800 гривень за 8 практичних уроків, якщо на своєму автомобілі, а якщо на автомобілі автошколи, то від 7 800 гривень. Розширені курси коштують, звісно, дорожче.

В Ужгороді автошколи пропонують курс навчання водіїв категорії "В" за 5500 гривень. Тривалість – 3 місяці. А ось у Хмельницькому вартість курсів керування становить приблизно від 7000 гривень. Термін навчання – від 1,5 місяців.

Нагадаємо, у травні 2022 року в Україні внесли зміни у теоретичну та практичну підготовку водіїв.