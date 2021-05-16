ЗАЗ впервые показал возрожденное производство автомобилей

Запорожский автозавод впервые после возобновления производства показал процесс сборки автомобилей. Предприятие посетила делегация Запорожской облгосадминистрации, сообщает АвтоПортал со ссылкой на газету «Суббота плюс».

Появились и первые фото с АвтоЗАЗ. На них видно процесс крупноузловой сборки автомобилей Lada и Renault, а также автобусов. Напомним, на данный момент предприятие выпускает кроссоверы Renault Arkana, а также Lada Largus, Vesta и XRay. Кроме того, на предприятии недавно наладили выпуск двух моделей Kia, хотя на снимках их нет.

Постепенно предприятие наращивает объемы производства. В частности, за апрель собрано 472 легковых авто и 8 автобусов – это лучший результат среди украинских автозаводов.

В ходе визита делегации руководство АвтоЗАЗ заявило о намерении наладить выпуск специализированных автомобилей-трансформеров. Их можно использовать в качестве мобильных центров предоставления услуг или транспорта для врачей в отдаленные населенные пункты.