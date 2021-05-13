В Украине резко увеличилось производство автомобилей

По данным Укравтопрома, в апреле 2021 года в Украине выпустили 904 автомобиля. Это на 38% больше, чем в марте текущего года.

В Украине резко увеличилось производство автомобилей

Нужно отметить, что в апреле 2020 года в Украине выпустили всего 59 автомобилей. Получается, что в апреле 2021 года выпуск автомобилей в нашей стране по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос в 15 раз.

В Украине сейчас только два завода выпускают автомобили – Еврокар и ЗАЗ. На Еврокаре собирают автомобили Skoda, а на ЗАЗе – почти все семейство Lada, купе-кроссовер Renault Arkana, а также седаны Kia Rio и внедорожные хэтчбеки Rio X.

Всего с января по апрель 2021 года в Украине сделали 2 594 автомобиля. Это на 110% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

Также в январе-апреле 2021 года украинские предприятия сделали 189 автобусов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в Украине хотят запретить автомобили с ДВС. Соответствующий законопроект разрабатывают Министерство инфраструктуры и Команда поддержки реформ.


Максимов Віталій, Тудей

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