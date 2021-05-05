В Укравтодоре показали, как укрепляют Харьковскую объездную дорогу

В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» дорожники начали работы по устройству армирующих геосинтетических материалов (АСМ) и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской окружной дороги. Это позволит минимизировать дефекты дорожного покрытия, повысить несущую способность и предотвратить возникновение трещин, сообщил Укравтодор.

В учреждении рассказали, что на объекте применен синтетический материал, который используют для армирования слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров. Использование такой технологии позволит предотвратить образование колей и трещин.

Композитная арматура имеет вид прямолинейных прутьев или длинных канатов с характерными поперечными ребрами, которые служат для увеличения надежности ее сцепления с бетоном.

По состоянию на конец апреля на объездной Харькова устроены 16 км первого слоя дорожного покрытия и отфрезеровано 33,2 км старого покрытия.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко проинспектировал ход работ по строительству южного обхода города Днепра. По словам Тимошенко, работы на объекте могут быть завершены к нынешнему Дню Независимости.