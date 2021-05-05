В Укравтодоре показали, как укрепляют Харьковскую объездную дорогу

Это позволит минимизировать дефекты дорожного покрытия, повысить несущую способность и предотвратить возникновение трещин.

В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» дорожники начали работы по устройству армирующих геосинтетических материалов (АСМ) и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской окружной дороги. Это позволит минимизировать дефекты дорожного покрытия, повысить несущую способность и предотвратить возникновение трещин, сообщил Укравтодор.

В учреждении рассказали, что на объекте применен синтетический материал, который используют для армирования слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров. Использование такой технологии позволит предотвратить образование колей и трещин.

Композитная арматура имеет вид прямолинейных прутьев или длинных канатов с характерными поперечными ребрами, которые служат для увеличения надежности ее сцепления с бетоном.

По состоянию на конец апреля на объездной Харькова устроены 16 км первого слоя дорожного покрытия и отфрезеровано 33,2 км старого покрытия.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко проинспектировал ход работ по строительству южного обхода города Днепра. По словам Тимошенко, работы на объекте могут быть завершены к нынешнему Дню Независимости.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессе сожгли автомобиль экс-прокурора области и еще две машиныВ Одессе сожгли автомобиль экс-прокурора области и еще две машины
В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензинВ Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 летТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 лет
В Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажиркаВ Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка
Возле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусомВозле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусом
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали новый универсал Dacia LoganВ Сети показали новый универсал Dacia Logan
Китайцы показали нового конкурента Renault DusterКитайцы показали нового конкурента Renault Duster
Объездную Харькова превратят в автодорогу европейского образца, - КубраковОбъездную Харькова превратят в автодорогу европейского образца, - Кубраков
В Сети показали самые ржавые автомобили SkodaВ Сети показали самые ржавые автомобили Skoda
В Украине в 2021 году начнут строить первую платную дорогуВ Украине в 2021 году начнут строить первую платную дорогу
В Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн кмВ Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн км
В Сети показали, как ездит кортеж Зеленского
Honda Civic нового поколения официально показали на фотоHonda Civic нового поколения официально показали на фото
В Сети показали копию Ferrari за 28 тысяч гривен
В Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VWВ Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VW
Последние новости
Подгружаем последние новости