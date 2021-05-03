В Сети показали новый универсал Dacia Logan

Фотошпионы заметили во время тестов новый бюджетный универсал Dacia Logan, который должен будет заменить Logan MCV и минивэн Lodgy. Эту новинку сфотографировали на севере Швеции в хорошо закамуфлированном виде.

Если судить, например, по рейлингам на крыше, то перед нами универсал Logan в версии Stepway. Когда камуфляж снимут, мы увидим на колесных арках пластиковую накладку и другие элементы, как у Sandero Stepway, которые придают ему внедорожный стиль.

Универсал Dacia Logan от седана будет отличаться только внешне и по размеру салона и багажника. Никаких технических отличий между ними не будет. В линейку двигателей универсала войдут такие же силовые агрегаты, которыми оснащается седан.

Как и все модели Dacia универсал Logan будет относиться к бюджетным моделям. Новые седан Logan и Sandero стоят немного дороже, чем модели предыдущего поколения, тем не менее они сейчас самые недорогие автомобили в Европе. К тому же они стали более современными и получили дополнительное оборудование.

Напомним, ранее в Сети показали абсолютно новый Dacia Duster (в Украине он продается под брендом Renault).