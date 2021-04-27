В Беларуси запретили автомобили Skoda

Беларусь на шесть месяцев ввела санкции на товары некоторых западных компаний в ответ на штрафные меры, принятые против нее Западом за нарушения прав человека. Под запрет попали товары и компании Skoda Auto.

В Беларуси запретили автомобили Skoda

В заявлении правительства Беларуси говорится, что санкции в отношении западных компаний введены для «обеспечения национальных интересов» и с «учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Теперь в Беларуси запрещены товары нескольких западных компаний, в том числе и Skoda Auto.

К сожалению, из документа о санкциях не совсем понятно, какие конкретно товары Skoda Auto запретили. Дело в том, что большинство автомобилей Skoda, которые продают в Беларуси, делают в РоSSии. Из Чехии на белорусский рынок поставляют только Skoda Superb.

Нужно отметить, что белорусы могут по-прежнему пригонять б/у автомобили Skoda из Европы. На них санкции не распространяются.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет еще более просторным, чем сейчас.


Максимов Віталій, Тудей

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