В Беларуси запретили автомобили Skoda

Беларусь на шесть месяцев ввела санкции на товары некоторых западных компаний в ответ на штрафные меры, принятые против нее Западом за нарушения прав человека. Под запрет попали товары и компании Skoda Auto.

В заявлении правительства Беларуси говорится, что санкции в отношении западных компаний введены для «обеспечения национальных интересов» и с «учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Теперь в Беларуси запрещены товары нескольких западных компаний, в том числе и Skoda Auto.

К сожалению, из документа о санкциях не совсем понятно, какие конкретно товары Skoda Auto запретили. Дело в том, что большинство автомобилей Skoda, которые продают в Беларуси, делают в РоSSии. Из Чехии на белорусский рынок поставляют только Skoda Superb.

Нужно отметить, что белорусы могут по-прежнему пригонять б/у автомобили Skoda из Европы. На них санкции не распространяются.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет еще более просторным, чем сейчас.