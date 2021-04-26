Кабмин увеличил количество документов для переоформления автомобиля

В Украине стало больше документов, которые подтверждают правомерность приобретения автомобилей. Соответствующее постановление № 395 принял Кабинет Министров.

Кабмин увеличил количество документов для переоформления автомобиля

В частности, в список документов, подтверждающих правомерность приобретения автомобилей и/или их составных частей, имеющих идентификационные номера, добавили оформленный в установленном порядке акт о приобретении имущества на аукционе по продаже имущества должников по делам о банкротстве (несостоятельности).

Раньше такой акт не считался документом, который подтверждал правомерность приобретения автомобилей (и любых других транспортных средств).

Постановление правительство приняло 21 апреля. Оно вступит в силу после того, как его опубликуют в государственной прессе.

Ранее стало известно, что в Украине увеличился штраф за грязные автомобильные номера. При первом таком правонарушении штраф теперь составляет 850 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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