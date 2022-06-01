Нацбанк увеличил сумму компенсаций при ДТП

В Украине теперь будут выплачивать более высокие компенсации при ДТП, чем раньше. Соответствующее решение принял Нацбанк Украины.

Нацбанк увеличил сумму компенсаций при ДТП

В частности, если раньше за ущерб, причиненный имуществу потерпевшего, выплачивали возмещение в размере 130 тысяч гривен, то теперь - 160 тысяч гривен.

Если раньше за вред здоровью и жизни потерпевшего платили 260 тысяч гривен, то теперь - 320 тысяч гривен.

НБУ отметил, что такое нововведение особенно актуально сейчас, когда увеличиваются цены на детали и комплектующие для автомобилей. При этом утверждается, что стоимость полиса значительно не увеличится.

Нацбанк увеличил сумму компенсаций при ДТП

Кроме того, национальный финансовый регулятор с 50 тысяч гривен до 80 тысяч гривен увеличил сумму страховой выплаты по "европротоколу". Благодаря этому больше пострадавших в дорожных авариях водителей получат страховку без вызова полицейских.

Ранее стало известно, что в Украине вновь заработали камеры автофиксации нарушений ПДД. Их включили, несмотря на войну, из-за того, что стало больше водителей, которые не соблюдают скоростной режим. Камеры работают только в безопасных районах.

Напомним, в Украине могут отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

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