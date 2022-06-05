Сколько денег уже нужно на восстановление разрушенных Россией дорог: «Укравтодор» назвал сумму

На восстановление разрушенных Россией дорог в Украине нужно уже не менее 900 миллиардов гривен, сообщил в эфире всеукраинского новостного телемарафона первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

"Чтобы восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру, понадобится 2-4 года. Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ ", - сказал Ивко.

По его словам, на сегодняшний день в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 моста, путепроводы и эстакады.