2022-06-05
Сколько денег уже нужно на восстановление разрушенных Россией дорог: «Укравтодор» назвал сумму
Разрушенное на данный момент придется восстанавливать 2-4 года, но война все еще продолжается и агрессор может разрушить еще больше, информирует
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На восстановление разрушенных Россией дорог в Украине нужно уже не менее 900 миллиардов гривен, сообщил в
"Чтобы восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру, понадобится 2-4 года. Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ", - сказал Ивко.
По его словам, на сегодняшний день в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 моста, путепроводы и эстакады.
Анастасия Дэйна, ZN.ua