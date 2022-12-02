Нацбанк готує реформу ринку автоцивілки на 2024 рік

Національний банк запропонував фінансовому комітету Верховної Ради оновити закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Про це йдеться на сайті НБУ.

Нацбанк готує реформу ринку автоцивілки на 2024 рік
Фото: od.tax.gov.ua

Реформа ринку автоцивілки, яку пропонує Нацбанк, має чотири складові:

  • Оновлення стандартів страхового покриття

Поступово (протягом семи років) підвищаться максимальні розміри страхової виплати для потерпілих у ДТП до розмірів, установлених у країнах ЄС.

Буде створена система ануїтетних (регулярних та послідовних) страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю або життю потерпілих.

Страхова плата за пошкоджений транспортний засіб розраховуватиметься без вирахування зносу вартості його складових частин та деталей. Це забезпечить повне покриття витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його до стану, який був до ДТП.

  • Впровадження європейських підходів до формування страхових полісів

НБУ пропонує скасувати чинне державне регулювання цін і запровадити «справедливу ціну» для кожного страхувальника, яка залежатиме від того, були у нього ДТП в минулому чи ні.

Страхові поліси повністю перейдуть в електронний формат, паперова форма буде скасована.

  • Покращення рівня обслуговування клієнтів

Пропонується інструмент, який спонукатиме страховиків до поліпшення сервісу з урегулювання страхових випадків — модель обов’язкового прямого врегулювання збитків. Вона передбачає, що потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до «свого» страховика. Тобто клієнти обиратимуть страховика, звертаючи увагу на ціну його послуги, якість та швидкість її надання.

Також пропонується скасувати обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через європротокол.

  • Удосконалення Моторного (транспортного) страхового бюро України

НБУ пропонує створити класичну дворівневу систему корпоративного управління МТСБУ з правлінням та радою, до складу якої входитимуть незалежні члени.

МТСБУ повинне буде періодично звітувати перед НБУ про використання грошей, щорічно проходити обов'язкові зовнішні аудити та публікувати фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

Планується, що новий закон у разі підтримання Верховною Радою набере чинності з 1 січня 2024 року одночасно з новим законом «Про страхування» та включатиме перехідний період.





Интересные новости
Чи існує позовна давність для звільнення автомобіля з-під арешту – позиція судуЧи існує позовна давність для звільнення автомобіля з-під арешту – позиція суду
Стало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinterСтало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinter
В Україну завезуть новий кросовер Geely: фото, ціна та особливості моделіВ Україну завезуть новий кросовер Geely: фото, ціна та особливості моделі
Авторинок України: Топ-10 найдорожчих та найдешевших автоАвторинок України: Топ-10 найдорожчих та найдешевших авто
Hyundai почав тестувати новий хетчбекHyundai почав тестувати новий хетчбек
Блок рекламы


Похожие новости
Експерт пояснив напруженість на ринку пальногоЕксперт пояснив напруженість на ринку пального
ТОП-10 найдешевших авто на українському авторинкуТОП-10 найдешевших авто на українському авторинку
Mercedes-Benz пішов з російського ринкуMercedes-Benz пішов з російського ринку
Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024
Бюджетні та надійні: найпопулярніші вживані авто зі США на українському ринкуБюджетні та надійні: найпопулярніші вживані авто зі США на українському ринку
Subaru готується представити новий кросоверSubaru готується представити новий кросовер
НБУ готується змінити закон про «автоцивілку». Що пропонує регуляторНБУ готується змінити закон про «автоцивілку». Що пропонує регулятор
Верховна Рада готується покласти край "бізнесу" автошкіл: майбутні водії зможуть зекономити на хабарях та послугах цих закладівВерховна Рада готується покласти край "бізнесу" автошкіл: майбутні водії зможуть зекономити на хабарях та послугах цих закладів
Porsche готує в серію новий 911: у мережу потрапили шпигунські фото "зарядженої" моделіPorsche готує в серію новий 911: у мережу потрапили шпигунські фото "зарядженої" моделі
На українському ринку Volkswagen та BMW замінили LadaНа українському ринку Volkswagen та BMW замінили Lada
Последние новости
Подгружаем последние новости