Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами
В результате авиакатастрофы американского военного конвертоплана MV-22B Osprey погибли находившиеся на его борту морские пехотинцы.
Трагедия, о которой сообщили в пресс-службе Копуса Морской пехоты США в Twitter, произошла вблизи города Гламис – в 50 км от мексиканской границы. Известно, что военный конвертоплан участвовал в учениях в штате Калифорния.
В результате катастрофы погибли находившиеся на борту пятеро морских пехотинца. Личности погибших военных не разглашаются, пока не пройдет 24 часа после оповещения их родных. В настоящее время ведутся следственные действия.
По данным СМИ, одному из погибших было всего 21 год.
One of five Marines killed in MV-22B Osprey crash in California desert is identified as 21-year-old Nathan Carlson https://t.co/pPp8H6q8RC
Bell V-22 Osprey — американский конвертоплан (аппарат, сочетающий отдельные преимущества самолёта и вертолёта). Единственный серийно выпускаемый конвертоплан, разрабатывался в США более 30 лет компанией Bell. Находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США.