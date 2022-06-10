Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами

Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами

В результате авиакатастрофы американского военного конвертоплана MV-22B Osprey погибли находившиеся на его борту морские пехотинцы.

Трагедия, о которой сообщили в пресс-службе Копуса Морской пехоты США в Twitter, произошла вблизи города Гламис – в 50 км от мексиканской границы. Известно, что военный конвертоплан участвовал в учениях в штате Калифорния.

В результате катастрофы погибли находившиеся на борту пятеро морских пехотинца. Личности погибших военных не разглашаются, пока не пройдет 24 часа после оповещения их родных. В настоящее время ведутся следственные действия.

По данным СМИ, одному из погибших было всего 21 год.

One of five Marines killed in MV-22B Osprey crash in California desert is identified as 21-year-old Nathan Carlson https://t.co/pPp8H6q8RC

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2022

Bell V-22 Osprey — американский конвертоплан (аппарат, сочетающий отдельные преимущества самолёта и вертолёта). Единственный серийно выпускаемый конвертоплан, разрабатывался в США более 30 лет компанией Bell. Находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США.


Катерина Петренко, politeka.net





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