Названо найбільш популярні нові автомобілі лютого в Україні

За даними Інституту досліджень авторинку, у лютому 2023 року в Україні продали понад 3600 нових автомобілів. Бестселером став французький компактний кросовер Renault Duster.

Потрібно сказати, що у лютому 2023 року продаж нових машин у нашій країні порівняно з аналогічним місяцем 2022 року знизився майже на 33%, а порівняно з січнем 2023 року – на 4,7%.

Загалом 340 кросоверів Renault Duster купили українці у лютому 2023 року, але це йому вистачило, щоб стати лідером із продажу. На другому місці – німецький електричний кросовер Volkswagen ID.4 (120). Третє місце у компактного японського кросовера Suzuki Vitara (120).

У п'ятірку найбільш популярних нових автомобілів в Україні минулого місяця також війшли кросовер Mazda CX-5 (108) та кросовер Hyundai Tucson (101).

Як бачимо, українці, як і раніше, серед нових автомобілів віддають перевагу кросоверам. І найближчими роками ця тенденція навряд чи зміниться, як, втім, і в багатьох інших країнах світу. Єдиний легковий автомобіль на українському ринку нових машин, який може хоч якось конкурувати з кросоверами, – це Toyota Corolla. Принаймні, так було у лютому поточного року.

До п'ятірки найбільш популярних автомобільних брендів на ринку нових машин в Україні у лютому 2023 року увійшли Toyota, Renault, Volkswagen, BMW та Skoda.

Найчастіше нові автомобілі в Україні зараз купують у Києві, Київській області, Дніпропетровській області, Одеській області та Львівській області. Беззаперечний лідер у цьому плані Київ. Чому? Тому, що у українській столиці минулого місяця продали 1 120 нових автомобілів. Для порівняння, у Київській області – 477 автомобілів, а на Дніпропетровщині – 344 нових машин.

У лютому 2023 року в Україну ввезли 3 295 нових автомобілів. У самій Україні за минулий місяць зробили 345 автомобілів. Наразі лише одне українське підприємство випускає легкові машини – завод "Єврокар" у Закарпатській області.

Що буде з українським ринком нових автомобілів у 2023 році? Навряд чи потрібно чекати на якісь різкі збільшення продажів. Все залежатиме від економічної ситуації в країні, від ситуації на фронті, курсу долара.

Нагадаємо, раніше стали відомі регіони України, в яких продають якісніший бензин. Про це розповів директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін.