Названо найпопулярніші автомобілі в Україні в березні

У березні 2022 року в Україні було продано 5 000 нових автомобілів, що на 38,9% більше, ніж у лютому поточного року. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Названо найпопулярніші автомобілі в Україні в березні

Якщо порівнювати продаж нових автомобілів на українському ринку в березні 2023 року з показниками аналогічного місяця 2022 року, то вони збільшилися на 733%. У березні 2022 року українцям через початок повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ було не до придбання нових машин.

Минулого місяця українці найчастіше купували нові Renault Duster, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Volkswagen ID.4 та Toyota RAV-4. Беззаперечний лідер – Renault Duster.

Також на ринку нових автомобілів потрібно виділити моделі Toyota Corolla, Toyota Camry, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg та Honda M-NV. Вони також увійшли до десятки найбільш популярних нових автомобілів в Україні у березні 2023 року.

Зверніть увагу, що більшість з цих автомобілів - кросовери. У нашій країні зараз лише Toyota Corolla та Toyota Camry можуть кинути їм виклик з продажу.

Найчастіше нові автомобілі минулого місяця купували в Києві (31,1% від усіх продажів), Київській області, Дніпропетровській області та в Одеській області.

Названо найпопулярніші автомобілі в Україні в березні

Слід зазначити, що у березні 2023 року українці купили 107 200 б/в автомобілів. Це на 23,8% більше, ніж у лютому поточного року. Найчастіше в березні 2023 року в Україні купували такі автомобілі: Volkswagen Passat, Lanos/Sens, Skoda Octavia, Volkswagen Golf і Renault Megane. Лідер із продажів серед них - Volkswagen Passat.

Також непогано на вторинному автомобільному ринку продаються Ford Focus, BMW 5 Series, Skoda Fabia, Toyota Camry та Opel Astra. Вони увійшли до десятки ннайбільш популярних вживаних автомобілів у нашій країні минулого місяця.

У березні 2023 року в Україну з-за кордону ввезли 15 800 автомобілів. Це на 20,6% більше, ніж у лютому цього року. І, звичайно, це помітно більше, ніж було у березні 2022 року. Найчастіше євробляхи реєстрували у Львівській області, Києві, а також у Вінницькій області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада України запропонувала продовжити пільгові податки на бензин, дизельне паливо та автогаз до кінця війни із російськими окупантами. У парламенті вже зареєстрували відповідний законопроект № 9174.


Максимов Віталій, Тудей





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