Skoda показала новую Fabia

Компания Skoda Auto показала в Сети эскизы Skoda Fabia нового, четвертого, поколения. Этот новый хэтчбек дебютирует в мае текущего года.

Skoda показала новую Fabia

Новая Fabia построена на модульной платформе MQB-AO. На ней уже создан кроссовер Kamiq. Эта платформа позволяет создавать автомобили с еще более просторным салоном и багажником, чем раньше.

Fabia нового поколения будет на 111 мм длиннее и на 48 мм шире, чем модель третьего поколения. Ее длина составит 4,107 мм, ширина - 1,780 мм, высота - 1,460 мм, а колесная база - 2,564 мм. Объем багажника будет 380 л (на 50 литров больше, чем у модели третьего поколения), а если сложить задние сиденья, то 1,190 л.

Skoda показала новую Fabia

Судя по эскизам, этот хэтчбек получит полностью светодиодную оптику, большую многогранную решетку радиатора.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Базовым будет 1,0 л бензиновый двигатель без наддува в двух вариантах мощности (64 и 70 л.с.). Мощность 1,0 л двигателя с турбонаддувом составит 84 или 108 л.с. Топовым будет 1,5 л бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 147 л.с.

Skoda показала новую Fabia

Ранее Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Его продажи в Европе начнутся летом текущего года.


Максимов Віталій, Тудей

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