Volkswagen представил свой самый большой кроссовер

На проходящем сейчас автосалоне в Шанхае состоялась официальная презентация нового кроссовера Volkswagen Talagon. Это самый большой кроссовер в модельной линейке Volkswagen.

Volkswagen представил свой самый большой кроссовер

Talagon построен на модульной платформе MQB. Его длина составляет 5,15 м. Внешне он довольно сильно напоминает концепт Volkswagen SMV, который показали три года назад. Кроссовер предложат покупателям в 7- и 6-местным исполнении с раздельными «капитанскими» креслами на втором ряду.

В салоне есть цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с большим дисплеем, чуть повернутым в сторону водителя.

В линейку двигателей входит 2,0 л бензиновый TSI в двух вариантах мощности (186 или 220 л.с.) и V6 2.5 TSI мощностью 299 л.с. Коробка передач - «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный.

Volkswagen представил свой самый большой кроссовер

Самый большой кроссовер в модельной линейке Volkswagen выглядит так, что его уже можно оправлять на конвейер. Это и произойдет в скором времени. Он будет стоить в базовой комплектации около 46 000 долларов.

Ранее стало известно, что Volkswagen вместе с китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. Он стоит всего от 6 100 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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