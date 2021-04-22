Volkswagen представил свой самый большой кроссовер

На проходящем сейчас автосалоне в Шанхае состоялась официальная презентация нового кроссовера Volkswagen Talagon. Это самый большой кроссовер в модельной линейке Volkswagen.

Talagon построен на модульной платформе MQB. Его длина составляет 5,15 м. Внешне он довольно сильно напоминает концепт Volkswagen SMV, который показали три года назад. Кроссовер предложат покупателям в 7- и 6-местным исполнении с раздельными «капитанскими» креслами на втором ряду.

В салоне есть цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с большим дисплеем, чуть повернутым в сторону водителя.

В линейку двигателей входит 2,0 л бензиновый TSI в двух вариантах мощности (186 или 220 л.с.) и V6 2.5 TSI мощностью 299 л.с. Коробка передач - «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный.

Самый большой кроссовер в модельной линейке Volkswagen выглядит так, что его уже можно оправлять на конвейер. Это и произойдет в скором времени. Он будет стоить в базовой комплектации около 46 000 долларов.

Ранее стало известно, что Volkswagen вместе с китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. Он стоит всего от 6 100 долларов.