На АвтоЗАЗе могут запустить производство новой модели авто

На ЗАЗе может начаться производство Renault Clio, которого пока нет на украинском рынке, передает «Твоя МАШИНА» .

РоSSийский «АвтоВАЗ» сейчас готовится к выпуску авто на платформе Renault CMF-B, в число которых входит и Renault Clio. Уже идет отработка сборочных процессов этой модели.

ЗАЗ собирает машины из машинокомплектов, которые поставляются из РоSSии. Поэтому вполне вероятно, что в Запорожье наладят выпуск Renault Clio.

В самом ЗАЗе от комментариев пока воздерживаются.