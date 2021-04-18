2021-04-18
На АвтоЗАЗе могут запустить производство новой модели авто
На ЗАЗе может начаться производство Renault Clio, которого пока нет на украинском рынке, передает
РоSSийский «АвтоВАЗ» сейчас готовится к выпуску авто на платформе Renault CMF-B, в число которых входит и Renault Clio. Уже идет отработка сборочных процессов этой модели.
ЗАЗ собирает машины из машинокомплектов, которые поставляются из РоSSии. Поэтому вполне вероятно, что в Запорожье наладят выпуск Renault Clio.
В самом ЗАЗе от комментариев пока воздерживаются.