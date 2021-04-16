В Украине водители станут реже получать “письма счастья“

Украинские автомобилисты будут получать «письма счастья», выписанные по камерам автофиксации нарушений ПДД, только если штраф не оплачен в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Соответствующий законопроект № 5058 приняли в первом чтении народные депутаты Верховной рады.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, оригинал постановления о привлечении к административной ответственности независимо от погашения штрафа обязательно направляется почтой владельцу или надлежащему пользователю автомобиля.

При этом большинство украинских водителей, чьи нарушения ПДД зафиксировали камеры автофиксации, платят штраф в первые 10 дней. В этом случае полагается скидка в 50%.

Таким образом, после принятия нового законопроекта украинские водители станут реже получать «письма счастья» (которые многим уже и не нужны), а МВД сэкономить на постановлениях о штрафах. В 2020 году Департамент патрульной полиции на отправку «писем счастья» водителям потратил 60,4 млн гривен…

Напомним, ранее Кабинет Министров принял постановление, из-за которого в Украине подорожает парковка автомобилей, а также усилится контроль за оплатой парковки.