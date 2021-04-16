В Сети показали, как ездит кортеж Зеленского

В Киеве на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичная сняли на видео, как полицейские отключают светофоры, чтобы кортеж президента Украины мог проехать.

Об этом со ссылкой на паблик «Страна.ua» пишет «Апостроф».

По информации СМИ, за 15 минут до проезда кортежа Владимира Зеленского недалеко от Мариинского парка, правоохранители отключили пять светофоров и принялись сами регулировать движение транспорта. Через 20-30 секунд после проезда кортежа светофоры включили вновь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больногоСпасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного
В Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный брендВ Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный бренд
Авиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо УкраиныАвиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Honda Civic нового поколения официально показали на фотоHonda Civic нового поколения официально показали на фото
В Сети показали копию Ferrari за 28 тысяч гривен
В Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VWВ Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VW
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
Kia Sportage нового поколения показали без камуфляжаKia Sportage нового поколения показали без камуфляжа
В Сети показали абсолютно новый Dacia DusterВ Сети показали абсолютно новый Dacia Duster
В Сети показали самый непригодный для бездорожья Volkswagen Tiguan
В Сети впервые показали Duster GrandВ Сети впервые показали Duster Grand
В Сети показали новые изображения Dacia BigsterВ Сети показали новые изображения Dacia Bigster
В Сети показали салон нового Kia SportageВ Сети показали салон нового Kia Sportage
Последние новости
Подгружаем последние новости