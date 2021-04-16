2021-04-16
В Сети показали, как ездит кортеж Зеленского
В Киеве на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичная сняли на видео, как полицейские отключают светофоры, чтобы кортеж президента Украины мог проехать.
Об этом со ссылкой на паблик «Страна.ua» пишет
По информации СМИ, за 15 минут до проезда кортежа Владимира Зеленского недалеко от Мариинского парка, правоохранители отключили пять светофоров и принялись сами регулировать движение транспорта. Через 20-30 секунд после проезда кортежа светофоры включили вновь.