Skoda представила обновленный Kodiaq

Компания Skoda преставала обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Его продажи в Европе начнутся летом текущего года.

Чешский кроссовер получил косметические изменения в дизайне кузова. Например, у него новый капот, новые бамперы, спойлер на крыше, а фары теперь уже, чем раньше. Колесные диски – от 17- до 20-дюмовых.

В салоне появились эргономичные сиденья с обогревом, вентиляцией, электроприводом и функцией массажа. В зависимости от комплектации кресла могут иметь тканевую, комбинированную или кожаную отделку. В салоне теперь есть двухспицевой многофункциональный руль (в качестве опции предложат трехспицевой руль).

Кроссовер получил обновленную аудиосистему Canton с 10-ю динамиками, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 9,2-дюймовый дисплей.

В линейку двигателей вошли два бензиновых и два дизельных агрегата: 1.5 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (190 л.с.), 2.0 TDI (150 л.с.) и 2.0 TDI (200 л.с.). «Заряженная» версия Kodiaq RS оснащается 2,0 л мотором TSI мощностью 245 лошадиных сил.

Продажи обновленного Skoda Kodiaq начнутся летом текущего года. Сколько он будет стоить – пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию. Благодаря этому ее салон станет еще более просторным, чем сейчас.