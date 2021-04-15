В Сети показали копию Ferrari за 28 тысяч гривен

Команда NHET TV из Вьетнама всего за несколько месяцев и 1 000 долларов (порядка 28 000 гривен) создала полностью самодельный Ferrari 488 GTB.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на издание Autoevolution.

Ранее умельцы занимались созданием копии мотоциклов и автомобилей из картона. Ferrari 488 GTB — их первый проект из металла. На авто установлен маленький двигатель с воздушным охлаждением, который, по словам конструкторов реплики, способен разогнать купе до максимальной скорости в 60 километров в час.

В сети появилось видео, которое рассказывает историю о двух парнях, которые осознают, что у них нет шансов продать все свои арбузы, поэтому придумывают идею поместить их внутрь «суперкара» и продавать так. Это сработало и торговцам удалось быстро распродать свой товар.