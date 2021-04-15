В Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VW

Volkswagen в прошлом месяце показал свой новый недорогой кроссовер Volkswagen Taigun, но только его дизайн, а не интерьер. Теперь в Сети разместили рендерное изображение салона этой новинки.

В Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VW

Судя по всему, салон у серийного Taigun будет почти таким же, как салон у его концепта.

Приборная панель отличается лаконичным и минималистичным дизайном. В центре внимания находится информационно-развлекательная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, которая поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и приложение My Volkswagen connect. Также обращает на себя внимание цифровая приборная панель, чего не хватает Skoda Kushaq, которого можно назвать «близким родственником» Taigun.

В Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VW

В линейке двигателей будет трехцилиндровый 1,0 л мотор TSI (115 л.с. и 175 Нм) и четырехцилиндровый 1,5 л мотор (150 л.с. и 250 Нм).

Volkswagen Taigun относится к сегменту среднеразмерных кроссоверов. Ему придется конкурировать с такими автомобилями, как, например, Hyundai Creta и Renault Duster.

Ранее стало известно, что Volkswagen разрабатывает новый кроссовер для Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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