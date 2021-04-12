В Украине летом начнутся продажи Nissan Leaf

Летом 2021 года в Украине начнутся официальные продажи обновленного электромобиля Nissan Leaf. Об этом сообщила пресс-служба украинского представительства компании Nissan.

В Украине летом начнутся продажи Nissan Leaf

В сообщении говорится, что обновленный Leaf «поразит украинских покупателей и сторонников электромобилей и поднимет планку на рынке электромобилей на новый уровень».

Напомним, что Nissan Leaf – это первый в мире массовый электромобиль. Его серийное производство началось в 2010 году. Сейчас покупателям предлагают Leaf второго поколения. Это самый продаваемый в мире автомобиль с электрической силовой установкой.

В Украине летом начнутся продажи Nissan Leaf

Leaf второго поколения оснащается электромотором на 149 л.с. и 320 Нм крутящего момента, и литий-ионной батареей. Запас хода в базовой комплектации – 270 км. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды при максимальной скорости 144 км/ч.

Сколько будет стоить Leaf в Украине – пока не известно. В Великобритании, например, он стоит около 22 000 фунтов стерлингов.

В Украине летом начнутся продажи Nissan Leaf

Ранее мы сообщили, что в Индии начались продажи нового компактного кроссовера Nissan Magnite. В базовой комплектации он стоит от 6 900 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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