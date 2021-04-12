В Сети показали абсолютно новый Dacia Duster

Dacia Duster (в Украине он продается под брендом Renault) является одним из самых недорогих кроссоверов в мире. Сейчас выпускают Duster второго поколения. Его третье поколение появится через несколько лет. Дизайнер Чикарат Александр-Кэлин показал, каким может быть новый Duster.

Новый Dacia Duster получил футуристический дизайн. Его длина составляет 4338 мм, а высота - 1695 мм. Футуристический дизайн дополняют уникальные колесные диски, оригинальная оптика и выступающие ручки на багажной двери.

Кстати, про выступающие ручки на багажной двери. Утверждается, что у них есть еще какая-то «веселая» функция помимо открывания багажника. Какая именно – не известно.

Дизайнер считает, что именно таким будет этот бюджетный кроссовер примерно через десять лет.

В Украине сейчас Renault Duster в базовой комплектации стоит от 379 100 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Топовая версия стоит от 538 300 гривен.

Ранее стало известно, что Renault решил прекратить выпускать компактный сити-кар Renault Twingo. Нынешнее его поколение будет последним.