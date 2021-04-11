Авиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо Украины

Благодаря "войне" между двумя турецкими лоукостерами за небо Украины подешевели авиабилеты на их рейсы. Цены на билеты снизились на маршруте "Киев-Анкара".

Сражение за украинское небо ведут между собой два турецких лоукостера - Pegasus Airlines и AnadoluJet. Второй – является структурным подразделением Turkish Airlines. Оба лоукостера стараются завоевать приверженность пассажиров. В борьбе за своего клиента обе компании снизили цены на авиабилеты, что, конечно же, пассажирам только на руку.

Так, Pegasus Airlines предлагает слетать в Анкару и обратно всего за 44 доллара в оба конца. Правда, такие цены будут на этот лоукостер только в апреле и мае. С июня стоимость авиабилетов подорожает до 79 долларов туда и обратно. Однако и это очень приемлемая цена.

При этом у Pegasus Airlines есть ограничение по габаритам вещей, которые перевозят пассажиры. Самый дешевый авиабилет предусматривает, что пассажиры везут с собой только ручную кладь, которая не превышает по габаритам 55х40х20 см. При этом, что характерно, вес клади не ограничивается.

AnadoluJet также снизил стоимость своих авиабилетов. На его рейсы стоимость перелетов туда и назад составляет 62 доллара. Однако в июне билеты тоже подорожают – до 96 долларов в оба конца.

При этом самый низкий тариф в самолетах AnadoluJet предусматривает не только ручную кладь, но и отдельный багаж: ручную кладь весом до 8 килограммов - в пассажирском салоне и 20 килограммов багажа – в багажном отсеке. Притом пассажиров еще и немного кормят во время полета. Больше сервиса, чем в Pegasus Airlines - потому и цены немного выше.

Лоукостер AnadoluJet начал летать между Киевом и Анкарой 30 марта. Он прилетает в Борисполь ночью, и его расписание похоже на то, по которому летает Pegasus Airlines. Потому лоукостеры так конкурируют между собой.

Кроме рейсов в Анкару, с 30 апреля его воздушные суда начнут летать из Киева в Даламан, а со 2 мая появится еще и рейс в Даламан из Одессы. Авиабилеты можно забронировать на нужное число на сайте компании Turkish Airlines, к которой принадлежит лоукостер AnadoluJet.

При этом пассажирам нужно помнить, что в стоимость поездки нужно закладывать еще и стоимость туристической страховки, в которую входит лечение от возможного коронавируса и стоимость двух ПЦР-тестов. Стоимость одного теста составляет около 1000 гривен.