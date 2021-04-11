Авиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо Украины

Благодаря "войне" между двумя турецкими лоукостерами за небо Украины подешевели авиабилеты на их рейсы. Цены на билеты снизились на маршруте "Киев-Анкара".

Турецкие лоукостеры “воюют“ за небо Украины: авиабилеты стали дешевле

Сражение за украинское небо ведут между собой два турецких лоукостера - Pegasus Airlines и AnadoluJet. Второй – является структурным подразделением Turkish Airlines. Оба лоукостера стараются завоевать приверженность пассажиров. В борьбе за своего клиента обе компании снизили цены на авиабилеты, что, конечно же, пассажирам только на руку.

Так, Pegasus Airlines предлагает слетать в Анкару и обратно всего за 44 доллара в оба конца. Правда, такие цены будут на этот лоукостер только в апреле и мае. С июня стоимость авиабилетов подорожает до 79 долларов туда и обратно. Однако и это очень приемлемая цена.

При этом у Pegasus Airlines есть ограничение по габаритам вещей, которые перевозят пассажиры. Самый дешевый авиабилет предусматривает, что пассажиры везут с собой только ручную кладь, которая не превышает по габаритам 55х40х20 см. При этом, что характерно, вес клади не ограничивается.

Турецкие лоукостеры “воюют“ за небо Украины: авиабилеты стали дешевле

AnadoluJet также снизил стоимость своих авиабилетов. На его рейсы стоимость перелетов туда и назад составляет 62 доллара. Однако в июне билеты тоже подорожают – до 96 долларов в оба конца.

При этом самый низкий тариф в самолетах AnadoluJet предусматривает не только ручную кладь, но и отдельный багаж: ручную кладь весом до 8 килограммов - в пассажирском салоне и 20 килограммов багажа – в багажном отсеке. Притом пассажиров еще и немного кормят во время полета. Больше сервиса, чем в Pegasus Airlines - потому и цены немного выше.

Лоукостер AnadoluJet начал летать между Киевом и Анкарой 30 марта. Он прилетает в Борисполь ночью, и его расписание похоже на то, по которому летает Pegasus Airlines. Потому лоукостеры так конкурируют между собой.

Кроме рейсов в Анкару, с 30 апреля его воздушные суда начнут летать из Киева в Даламан, а со 2 мая появится еще и рейс в Даламан из Одессы. Авиабилеты можно забронировать на нужное число на сайте компании Turkish Airlines, к которой принадлежит лоукостер AnadoluJet.

При этом пассажирам нужно помнить, что в стоимость поездки нужно закладывать еще и стоимость туристической страховки, в которую входит лечение от возможного коронавируса и стоимость двух ПЦР-тестов. Стоимость одного теста составляет около 1000 гривен.


Марченко Любов, Тудей

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