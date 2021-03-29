Летом начнется строительство Киевской объездной дороги

Цель проекта - вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева.

Летом этого года будут готовы проекты первых участков Киевской обходной дороги (КОД), и тогда же начнется строительство ее первой очереди по программе президента «Большая стройка». Весь проект рассчитан на 4 года, сообщает Укравтодор.

По данным Укравтодора, проект КОД предусматривает строительство так называемого «полукольца» общей протяженностью около 150 км. Задача КОД - вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева.

В частности, новая дорога соединит трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев – Знаменка, а также будут объединены дороги Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков и объезд города Бровары.

Первый участок - протяженностью 35,2 км от трассы М-06 Киев - Чоп до М-05 Киев – Одесса.

Второй - 18,1 км от М-07 Киев - Ковель - Ягодин до М-06 Киев – Чоп.

Третий - 22,9 км свяжет М-05 Киев - Одесса и трассу Н-01 Киев – Знаменка.

Четвертый - 25,7 км. Здесь будет построен мостовой переход через Днепр с подходами к дорогам Н-01 Киев - Знаменка и Гора – Рогозов.

Пятый - 9,7 км соединит дороги Гора - Рогозов и М-03 Киев - Харьков.

Первые два участка уже проектируются. В марте 2021 года был объявлен тендер на проектирование еще двух участков, а тендер на проектирование последнего участка должен быть объявлен в ближайшее время.

«Таким образом, за 4 года есть возможность завершить КОД полностью и разгрузить столицу от транспорта, а для транзитного транспорта создадим комфортные условия проезда по нашей стране», - пишет Укравтодор.

Недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что строительство и ремонт дорог местного значения будут одним из приоритетных направлений работы в 2021 году.

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