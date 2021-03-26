В Египте столкнулись пассажирские поезда, погибли десятки людей
Сообщается о как минимум 32 погибших и 84 пострадавших.
Два пассажирских поезда столкнулись в провинции Сохаг в центральной части Египта. По предварительным данным, погибли более 30 человек, пострадали более 60.
Фото: #twitter#.com
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Египта.
"Министерство здравоохранения и народонаселения объявило, что 32 мирных жителя погибли и 66 получили ранения в результате столкновения поездов в районе Тахта, провинция Сохаг", - говорится в сообщении в Twitter.
Впоследствии появились сообщения, что число пострадавших возросло до 84.
Как сообщает Reuters, поезда столкнулись, двигаясь с не очень высокой скоростью, что привело к уничтожению двух вагонов и опрокидыванию третьего.
Впоследствии агентство со ссылкой на Управление железной дороги страны сообщило, что столкновение поездов произошло после того, как "неустановленные лица" привели в действие стоп-кран в одном из них. Поезд, шедший впереди, остановился, а другой врезался в него, заявили в ведомстве.
Фото: #twitter#.com
Фото: #twitter#.com
Как сообщалось, в феврале в Египте автобус с туристами попал в ДТП, среди пострадавших были украинцы.