В Египте столкнулись пассажирские поезда, погибли десятки людей

Сообщается о как минимум 32 погибших и 84 пострадавших.

Два пассажирских поезда столкнулись в провинции Сохаг в центральной части Египта. По предварительным данным, погибли более 30 человек, пострадали более 60.

Фото: #twitter#.com

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Египта.

"Министерство здравоохранения и народонаселения объявило, что 32 мирных жителя погибли и 66 получили ранения в результате столкновения поездов в районе Тахта, провинция Сохаг", - говорится в сообщении в Twitter .

Впоследствии появились сообщения, что число пострадавших возросло до 84.

At least 32 killed, dozens injured as two trains collide in #Egypt pic.twitter.com/9jqMwgFsvB — Utkarsh Singh (@utkarshs88) March 26, 2021

Как сообщает Reuters, поезда столкнулись, двигаясь с не очень высокой скоростью, что привело к уничтожению двух вагонов и опрокидыванию третьего.

Впоследствии агентство со ссылкой на Управление железной дороги страны сообщило, что столкновение поездов произошло после того, как "неустановленные лица" привели в действие стоп-кран в одном из них. Поезд, шедший впереди, остановился, а другой врезался в него, заявили в ведомстве.

Фото: #twitter#.com

Фото: #twitter#.com

Как сообщалось, в феврале в Египте автобус с туристами попал в ДТП, среди пострадавших были украинцы.