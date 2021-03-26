В Киеве увеличили разрешенное к перевозке количество пассажиров на время локдауна

Теперь будет действовать норма в 50% от всех мест, а не только посадочных.

В Киеве увеличили разрешенное к перевозке количество пассажиров на время локдауна
Фото: Київпастранс

С 26 марта наземный общественный транспорт в Киеве сможет перевозить больше пассажиров. Об этом сообщили на странице "Киевпастранс" в Facebook.

"Теперь общественный транспорт будет перевозить не только сидящих, но и определенное количество стоящих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Такую норму сегодня ввела своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Таким образом, существующие лимиты на перевозку подвижным составом в 50% посадочных мест изменены на 50% от общей пассажировместимости.

В "Киевпастрансе" напомнили, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими.

Напомним, что норму в 50% от количества мест для сидения ввели в рамках усиления карантина с 20 марта. Пассажиры некоторых маршрутов жаловались, что тратят на дорогу гораздо больше времени, поскольку не имеют возможности сесть в автобусы. В то же время городские власти призывает использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости.

Мэр столицы Виталий Кличко также заявлял, что если ситуация с заболеваемостью ковидом в Киеве не улучшится, городские власти и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в УкраинеRenault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине
Службе внешней разведки Украины понадобился элитный внедорожник за 1.5 миллиона
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
В Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранатеВ Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранате
Киев решил не останавливать общественный транспортКиев решил не останавливать общественный транспорт
Блок рекламы


Похожие новости
Если ситуация с COVID-19 не улучшится, в Киеве могут остановить транспорт, - КличкоЕсли ситуация с COVID-19 не улучшится, в Киеве могут остановить транспорт, - Кличко
В Киеве в общественном транспорте можно будет проехать только по спецпропускамВ Киеве в общественном транспорте можно будет проехать только по спецпропускам
"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве
В Киеве состоялся тендер на проект реставрации моста ПатонаВ Киеве состоялся тендер на проект реставрации моста Патона
В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)
В Киеве подняли цены на проезд в пригородных маршруткахВ Киеве подняли цены на проезд в пригородных маршрутках
В Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибшихВ Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибших
На Волыни во время ремонта обвалился мост, пострадали пять человекНа Волыни во время ремонта обвалился мост, пострадали пять человек
В Киеве ввели ограничения на въезд грузовиков из-за снегопадаВ Киеве ввели ограничения на въезд грузовиков из-за снегопада
В Польше задержали украинского дальнобойщика, который во время движения выпил бутылку водкиВ Польше задержали украинского дальнобойщика, который во время движения выпил бутылку водки
Последние новости
Подгружаем последние новости