В Киеве увеличили разрешенное к перевозке количество пассажиров на время локдауна

Теперь будет действовать норма в 50% от всех мест, а не только посадочных.

С 26 марта наземный общественный транспорт в Киеве сможет перевозить больше пассажиров. Об этом сообщили на странице "Киевпастранс" в Facebook.

"Теперь общественный транспорт будет перевозить не только сидящих, но и определенное количество стоящих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Такую норму сегодня ввела своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Таким образом, существующие лимиты на перевозку подвижным составом в 50% посадочных мест изменены на 50% от общей пассажировместимости.

В "Киевпастрансе" напомнили, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими.

Напомним, что норму в 50% от количества мест для сидения ввели в рамках усиления карантина с 20 марта. Пассажиры некоторых маршрутов жаловались, что тратят на дорогу гораздо больше времени, поскольку не имеют возможности сесть в автобусы. В то же время городские власти призывает использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости.