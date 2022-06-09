Как во время войны восстановить водительское удостоверение - МВД

Миллионы украинцев из-за вторжения в Украину роSSийских оккупационных войск стали внутренними переселенцами. РоSSийские оккупанты постоянно обстреливают мирные населенные пункты. Из-за этого некоторые водители потеряли водительское удостоверение. Сегодня мы расскажем, как его восстановить во время войны.

Как во время войны восстановить водительское удостоверение - МВД

Восстановить удостоверение водителя можно в сервисном центре МВД, который продолжает работать во время военного положения. С каждым днем таких центров становится все больше и больше. Например, сервисный центр МВД уже начал работать в Харькове, который до сих пор обстреливают роSSийские оккупанты.

Сотрудникам сервисного центра МВД нужно предоставить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, свидетельство на постоянное или на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, или удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Как во время войны восстановить водительское удостоверение - МВД

Если есть индивидуальный идентификационный номер, то его желательно тоже предоставить.

Стоимость восстановления водительского удостоверения составляет примерно 243 гривны + банковский сбор. Весь процесс восстановление водительских прав занимает около 30 минут.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине получить водительские права стало сложней.


Максимов Віталій, Тудей





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