Получать водительское в Украине будут по-новому: озвучены 5 шагов

С 24 июля в Украине изменится механизм подготовки и переподготовки водителей. Теперь для получения водительского удостоверения необходимо выполнить пять шагов. В то же время, сейчас доступна возможность восстановить права на управление ТС в любом сервисном центре МВД , информирует Апостроф .

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутреннего дела.

5 шагов для получения водительского удостоверения:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;

для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение; выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;

в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

И уже через 2 месяца водитель сможет получить платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.