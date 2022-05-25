Получать водительское в Украине будут по-новому: озвучены 5 шагов
С 24 июля в Украине изменится механизм подготовки и переподготовки водителей. Теперь для получения водительского удостоверения необходимо выполнить пять шагов. В то же время, сейчас доступна возможность восстановить права на управление ТС в любом сервисном центре МВД, информирует
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутреннего дела.
5 шагов для получения водительского удостоверения:
- пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
- выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
- сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
- в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.
И уже через 2 месяца водитель сможет получить платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.
Также в МВД напоминают, что с 24 мая водители, у которых истек срок лишения права управления, могут получить свое удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. До этого дня все процедуры проходили только по месту регистрации гражданина.