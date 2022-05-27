Украли 34 мотоцикла и 5 авто с начала войны: в Киеве ликвидировали вооруженную банду

В Киеве полицейские задержали шестерых мужчин, которые, вооружившись автоматами, с автостоянки украли 34 мотоцикла и 5 автомобилей. Общая стоимость похищенного – более 6,5 млн гривен, сообщил Отдел коммуникации полиции Киева .

Установлено, что в марте 2022 года злоумышленники, угрожая оружием охранникам автостоянки, угнали оттуда 39 транспортных средств – 34 мотоцикла и 5 автомобилей. Украденные транспортные средства фигуранты отогнали в боксы в другом районе столицы. Директор предприятия обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством). Как известно, максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили личности шестерых мужчин, которые участвовали в преступлении, а потом их задержали. Пять задержанных – жители Киева . Еще один является гражданином Грузии. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Во время обысков обнаружены 10 мотоциклов и 5 автомобилей, украденных с автостоянки. Местонахождение других устанавливается.

Ранее стало известно, что в Одессе злоумышленники зарабатывали на подделке водительских удостоверений до 5 млн гривен в месяц.