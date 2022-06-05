Езда без прав в Украине во время войны: на какие суммы штрафуют водителей

Обязательными документами, при которых возможно передвижение в авто, остаются техпаспорт, страховка и права. Если какой-то из этих документов отсутствует - штраф. Автоэксперты рассказали какие штрафы за езду без прав во время войны в Украине грозит водителям.

Об этом сообщает "Вigmir Авто".

Если водитель забыл свои права, когда сел за руль, но они у него действительны - штраф 425 грн. Санкции вырастут в несколько раз, если за рулем гражданин без действующих прав - 3400 гривен.

"Такой же штраф положен водителю, который пустил за руль человека без водительского удостоверен в принципе или без водительского удостоверения нужной категории", - уточняется в сообщении, информирует Апостроф .

Если украинец уже лишен прав и снова садится без удостоверения за руль - 20 400 грн. При повторном нарушении - 40 800 грн.

Если у человека нет прав на вождение авто, которым он управляет или в правах указана другая категория - штраф 3 400 грн.

Если жителя Украины лишили прав до момента судебного разбирательства, то правоохранители при изъятии удостоверения обязаны выдать временный талон на вождение на три месяца. Если же права изъял суд, то езда без удостоверения - 20 400 грн.

"Если лицо, впервые получившее права сроком на два года совершило в течении двух лет три правонарушения, то постоянные права оно не получает. Постоянные права могут быть выданы только в том случае, если количество нарушений не превышает двух. При этом все штрафы должны быть погашены", - говорится в сообщении.

Штрафы можно обжаловать в суде. Для этого нужно предоставить управлению полиции, прокуратуре или административному суду протокол, составленный правоохранителями, пояснение водителя о случившемся и показания свидетелей в письменном виде. Эксперты советуют обращаться за обжалованием в течение 10 дней после получения штрафа, либо же могут возникнуть проблемы с принятием на рассмотрение прошения.

Также специалисты отметили, что на данный момент приложение "Дія" дает возможность водителям загрузить цифровой вариант прав и предъявлять его при остановке правоохранителями.

Фото: auto.bigmir.net