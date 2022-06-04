Украинцы просят разрешить бесплатно растамаживать авто из США, купленные до войны

На сайте интернет-представительства президента Украины появилась петиция №22/144370-еп, которая предлагает сделать бесплатной растаможку автомобилей, купленных в США до 24 февраля 2022 года. Автор этой идеи говорит, что для этого есть объективные причины.

В частности, в петиции говорится, что роSSийские оккупанты заблокировали морские порты Украины, поэтому большое количество автомобилей, которые украинцы купили на американских онлайн-аукционах, еще не доставлено. Сейчас эти машины пытаются доставить в Украину через другие страны. В результате стоимость доставки автомобилей из США , по мнению автора петиции, увеличилась в среднем на 2-5 тыс. долларов.

Украинцы, купившие авто в Соединенных Штатах до 24 февраля, не рассчитывали, что им придется платить дороже, чем было сообщено. Поэтому отмена налогов на ввоз авто из США поможет им компенсировать денежные потери.

Петиция №22/144370-еп зарегистрирована совеем недавно – 1 июня. До окончания голосования за нее остался 91 день.

Напомним, в 2021 году украинцы купили в США и Канаде около 160 000 автомобилей. Украинцев привлекает то, что можно купить почти новую модель, с меньшим пробегом, в богатой комплектации, а также дешевле, чем в Европе.