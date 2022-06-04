Украинцы просят разрешить бесплатно растамаживать авто из США, купленные до войны

На сайте интернет-представительства президента Украины появилась петиция №22/144370-еп, которая предлагает сделать бесплатной растаможку автомобилей, купленных в США до 24 февраля 2022 года. Автор этой идеи говорит, что для этого есть объективные причины.

Украинцы просят разрешить бесплатно растамаживать авто из США, купленные до войны

В частности, в петиции говорится, что роSSийские оккупанты заблокировали морские порты Украины, поэтому большое количество автомобилей, которые украинцы купили на американских онлайн-аукционах, еще не доставлено. Сейчас эти машины пытаются доставить в Украину через другие страны. В результате стоимость доставки автомобилей из США, по мнению автора петиции, увеличилась в среднем на 2-5 тыс. долларов.

Украинцы, купившие авто в Соединенных Штатах до 24 февраля, не рассчитывали, что им придется платить дороже, чем было сообщено. Поэтому отмена налогов на ввоз авто из США поможет им компенсировать денежные потери.

Украинцы просят разрешить бесплатно растамаживать авто из США, купленные до войны

Петиция №22/144370-еп зарегистрирована совеем недавно – 1 июня. До окончания голосования за нее остался 91 день.

Напомним, в 2021 году украинцы купили в США и Канаде около 160 000 автомобилей. Украинцев привлекает то, что можно купить почти новую модель, с меньшим пробегом, в богатой комплектации, а также дешевле, чем в Европе.

Ранее эксперты рассказали, как украинцев обманывают при покупке авто из США.


Максимов Віталій, Тудей





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