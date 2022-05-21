Водительское удостоверение старого образца поменять станет проще

Украинцы в скором времени смогут обменивать водительское удостоверение даже в любом отделе Государственной миграционной службы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Сейчас пока еще обменивают водительские права только в сервисных центрах МВД и центрах предоставления административных услуг. Но учитывая то, что эта услуга очень актуальна (с января по апрель более 150 тысяч украинцев воспользовались этой услугой), было принято решение подключить к ее оказанию Миграционную службу.

В отделах Миграционной службы будут принимать заявление на обмен водительского удостоверения, а потом будут выдавать новые "права". После того, как пройдет проверка в сервисном центре МВД .

Ожидается, что это нововведение облегчит украинским водителям обменивать водительские права.

Напомним, правоохранители заблокировали несколько фишинговых сайтов, похожих на сайт Главного сервисного центра МВД , с помощью которых незаконно собирали серии и номера водительских удостоверений.

Преступники хотели делать поддельные водительские "права" с оригинальными серийными номерами, чтобы их невозможно было определить по базе данных.

Ранее стало известно, что одесские жулики зарабатывали на подделке водительских удостоверений до 5 млн гривен в месяц.