Водительское удостоверение старого образца поменять станет проще

Украинцы в скором времени смогут обменивать водительское удостоверение даже в любом отделе Государственной миграционной службы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Украинцам упростят процедуру обмена водительских удостоверений старого образца

Сейчас пока еще обменивают водительские права только в сервисных центрах МВД и центрах предоставления административных услуг. Но учитывая то, что эта услуга очень актуальна (с января по апрель более 150 тысяч украинцев воспользовались этой услугой), было принято решение подключить к ее оказанию Миграционную службу.

В отделах Миграционной службы будут принимать заявление на обмен водительского удостоверения, а потом будут выдавать новые "права". После того, как пройдет проверка в сервисном центре МВД.

Ожидается, что это нововведение облегчит украинским водителям обменивать водительские права.

Украинцам упростят процедуру обмена водительских удостоверений старого образца

Напомним, правоохранители заблокировали несколько фишинговых сайтов, похожих на сайт Главного сервисного центра МВД, с помощью которых незаконно собирали серии и номера водительских удостоверений.

Преступники хотели делать поддельные водительские "права" с оригинальными серийными номерами, чтобы их невозможно было определить по базе данных.

Ранее стало известно, что одесские жулики зарабатывали на подделке водительских удостоверений до 5 млн гривен в месяц.


Максимов Віталій, Тудей

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