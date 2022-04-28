Укравтодор выступает за упрощение и сокращение процедур проектирования дорог, – Ивко

На сегодняшний день дорожники возобновили проезд по 20 искусственным сооружениям.

Укравтодор выступает за упрощение и сокращение процедур проектирования дорог, – Ивко

В условиях военного времени Государственное агентство автомобильных дорог Украины предлагает упрощение и сокращение сроков проектирования и искусственных сооружений. Об этом сообщил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

«Мы максимально ускорим сроки получения технической документации и разрешений. Проектные организации должны работать в условиях минимальной бюрократии», – отметил он.

Ивко добавил, что ведомство вместе с командой Прозорро разрабатывает законодательный пакет, который ускорит тендерные процедуры с сохранением открытости и доступности для отечественных и иностранных компаний.

Кроме того, Укравтодор будет инициировать переход на европейскую систему ценообразования. Она предполагает создание таких условий, при которых бизнес будет заинтересован в использовании современных технологий, техники и материалов.

«Это положительно отразится на стоимости дорожных работ, а также качественно усилит конкуренцию в отрасли», – убежден чиновник.

По словам заместителя главы Укравтодора, в результате полномасштабной роSSийской агрессии в Украине общая протяженность дорог, пострадавших из-за войны, составляет около 23 тысяч километров. Уничтожены 300 искусственных сооружений. Разрушения продолжаются ежедневно, и из-за активных боев оценить масштаб ущерба, причиненного дорогам на Харьковщине, Донбассе и Луганщине, пока невозможно.

Однако уже сейчас инфраструктура нашей страны – на стадии обновления.

«На сегодняшний день более 600 км дорог и улиц Киевщины, Черниговщины и Сумщины убраны. В том числе 234 км улиц наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области: Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля. Еще более 100 км дорог очистили в подконтрольных Украине районах Харьковщины», – отчитался Ивко.

Он также добавил, что на сегодняшний день дорожники возобновили проезд по 20 искусственным сооружениям – в Киевской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский провел первое за время роSSийского вторжения заседание Конгресса местных и региональных властей. Присутствовавший на западе министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что ущерб, причиненный инфраструктуре в результате войны, составляет почти 90 миллиардов долларов США.

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