Audi A3 станет самой дешевой моделью у Audi

Хэтчбек малого семейного класса Audi A3 станет через некоторое время самым доступным автомобилем в модельной линейке Audi. Такое заявление сделал глава компании Audi Маркус Дюсманн.

Audi A3 станет самой дешевой моделью у Audi

Audi в скором времени снимет с конвейера субкомпактный кроссовер Audi Q2, который выпускают всего одно поколение, а также супермини Audi A1. Этот немецкий автогигант планирует выпускать модели, которые больше по размерам и более высококлассные.

В результате Audi A3 станет моделью начального уровня у Audi. Интересно, что по словам Дюсманна получается, что у A3 нового поколения будет несколько версий. Что он хотел этим сказать? Возможно, у этой модели будут версии в кузове Sportback и седан, или даже кроссовер.

Audi A3 станет самой дешевой моделью у Audi

Audi A3 Sportback 45 TFSI e 2021

Дюсманн не стал вдаваться в подробности, каким будет Audi A3 нового поколения. Логично предположить, что это будет электромобиль. Ранее компания Audi объявила, что ее последний новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания появится в 2025 году.

Между тем, сейчас покупателям предлагают Audi A3 четвертого поколения, которое появилось в 2020 году. Пятое поколение этой модели появится примерно в 2027 году. К тому времени все новые модели Audi будут только с электрической силовой установкой.

Audi A3 станет самой дешевой моделью у Audi

Audi A3 Sportback 45 TFSI e 2021

Ранее в Сети показали Audi в работающем состоянии, у которой 1,5 млн км пробега.


Максимов Віталій, Тудей





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