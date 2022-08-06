Майже 50 000 кросоверів Audi можуть бути небезпечними

Компанія Audi оголосила про проведення сервісної кампанії майже для 50 000 кросоверів Audi Q8 і Q7 2019-2021 років випуску. Причина такого рішення полягає у можливій проблемі з паливним насосом, що зрештою збільшує ризик потрапляння в ДТП.

Йдеться про кросовери Audi Q8 та Q7, які оснащуються бензиновим двигуном V6. Під час руху автомобіля через перепад тиску може зламатися один з елементів паливної системи. В результаті уламки можуть пошкодити мембрану ущільнювача в регуляторі тиску. Через це в окремих випадках подача палива може припинитися і двигун заглухне, що збільшує ризик ДТП.

Чи були через цей дефект зареєстровані ДТП – не повідомляється. Але на даний момент відомо, що є 74 гарантійні скарги. Audi обіцяє ретельно перевірити усі автомобілі, що потрапили під цю сервісну кампанію. Якщо дефект виявлять, його усунуть у найкоротші терміни. Усі роботи німецький автогігант проведе, звісно, безкоштовно.

Це вже не перша сервісна кампанія Audi у 2022 році. Раніше цей автовиробник перевірив понад 28 000 автомобілів, випущених наприкінці 1990-х років. Причина – можливі проблеми з подушками безпеки компанії Takata. Нагадаємо, у США через дефектні подушки безпеки компанії Takata було перевірено на сервісі 20 млн автомобілів.

Тим часом? раніше експерти розповіли, що буде з імпортом автомобілів в Україну.