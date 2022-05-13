Украинцам станет проще регистрировать автомобили

В Украине станет проще регистрировать (перерегистрировать) автомобили в территориальных сервисных центрах МВД. Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал утвердить соответствующий законопроект № 7365.

Украинцам станет проще регистрировать автомобили

В частности, этот проект закона, который скоро должны передать на рассмотрение народных депутатов Верховной Рады, предусматривает урегулирование порядка присвоения и изготовления номерных знаков для автомобилей.

Владельцы смогут самостоятельно выбирать буквенно-числовую комбинацию автомобильного номера в электронном Кабинете водителя. Кроме того, они смогут сами заказывать их изготовление (но только при условии, что изготавливать номера будут в соответствии с установленными нормами). Согласитесь, это полезное нововведение для водителей.

Украинцам станет проще регистрировать автомобили

Ожидается, что принятие законопроекта № 7365 не только упростит процесс регистрации автомобилей, но также не позволит появиться монополистам на рынке изготовления автомобильных номеров, то есть будет справедливая конкуренция.

Кстати этот проект закона также предусматривает увеличение штрафов за все правонарушения, связанные с автомобильными номерами. Так, штрафы предлагают увеличить до 850 – 1700 гривен (в зависимости от вида административного правонарушения).

Ранее стало известно, что в Украине мошенники незаконно собирали данные водительских удостоверений.


Максимов Віталій, Тудей

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